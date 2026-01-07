Бедствено положение в една община. Затварят училищата

Тежко положение след дъждовете в наша община.

Със заповед на кмета Себихан Мехмед е обявено частично бедствено положение в община Крумовград, като то се отнася за град Крумовград и над 20 населени места. Заповедта е публикувана на Фейсбук страницата на общинска администрация.

В нея пише, че частичното бедствено положение е в сила от днес до 14 януари. То е за селата: Вранско, Полковник Желязово, Едрино, Овчари, Орех, Гулийка, Рогач, Каменка, Сливарка, Подрумче, Дъждовник, Пелин, Горна кула, Златолист, Бараци, Ковил, Морянци, махала Зиморница на село Гривка, село Лимец, махалите Ладово, Препънка, Синогушка на село Малко Каменяне, махала Сухово на село Гулия, село Лъжичник.

Заповедта е продиктувана от метериологичната прогноза за интензивен дъжд през следващото денонощие в общината, както и с нарушеното „нормално функциониране на обществото, предизвикано от природно явление“, пише още в нея.

Заповедта на кмета разпорежда и привеждане в действие на общинския План за защита при бедствия, чрез „Действия при наводнения“.

След обявяването на частично бедствено положение в община Крумовград, със заповед на кмета Себихан Мехмед, 8 януари е обявен за неучебен ден. Заповедта е публикувана на Фейсбук страницата на администрацията и се отнася за учебните заведение в цялата страна.

Като мотив в нея е записано, че падналите и продължаващи обилни валежи са нанесли значителни щети върху пътната и водоснабдителната инфраструктура, довели до нарушаване на нормалното им функциониране и създаващи опасност за живота и здравето на населението в населени места на територията на община Крумовград.

Заповедта е била изпратена и до Регионалното управление по образование в Кърджали, пише още в нея.

Заради значителни валежи на територията на община Крумовград от над 120 литра на квадратен метър на места, пред заливане бе мостът над река Крумовица в града. При преливане на реката ще бъде прекратен достъпът към болницата, спешна помощ и пожарната в Крумовград. На места реката излезе от коритото си, като заля дори гробища.

Заради валежите в общината има затрупани от земна маса много пътни участъци от общинската и от републиканската пътна мрежа, както и активирали се свлачища. Прекъснат бе мост, свързващ селата Зиморница и Гривка, което остави четири семейства без пътна връзка.

За да се запознае лично с обстановката, в Крумовград бе и областният управител на Кърджали Никола Чанев, който обяви пред медиите, че е разпоредил задействане на системата BG-ALERT в общините Крумовград и Кирково заради валежите и ситуацията там.

Създадена е организация за защита на населението във връзка с получените в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ – Пловдив сигнали за преливане на реки в района на Крумовград и Община Кирково, както и за преливането на язовир Тихомир, Община Джебел. Сигналите са предадени на дежурния в общината, полицията и пожарната, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Дирекцията следи данните от изградените системи за ранно предупреждение и прогноза за наводнения, както и прогнозите на НИМХ във връзка с предупреждението за оранжев код за значителни валежи и силен вятър в Южна България и в по-конкретно в област Кърджали.

Общините Кирково и Крумовград са информирани за възможни високи води. Към момента валежите в района на Крумовград са спрели. Изпратено е предупреждение до Областна администрация Кърджали за очаквани значителни валежи и силен вятър в област Кърджали от втора степен (оранжев код) и за утре - 8 януари (четвъртък).

Към настоящия момент няма информация за разливи, данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за други засегнати населени места от валежите.

Язовир Тихомир прелива само през преливника, като водите се вливат в река Крумовица.

При село Шумнатица, общ. Кирково, е наводнена част от пътната инфраструктура вследствие на придошлата река.

В Крумовград нивото на реката в района на пазара се понижава – водата се е оттекла и спадът е над 0,5 м.

Община Крумовград предупреди населението по поречието на река Крумовица да не преминава реката. Към момента обстановката е овладяна, няма бедстващи, а дежурните поддържат постоянна комуникация с кметовете.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ осъществява 24-часови дежурства, като оперативното звено е в готовност да реагира при необходимост.



