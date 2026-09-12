Ирена Цакова: Ада тепе възроди Крумовград
Вложените средства в социални и инфраструктурни проекти надхвърля 27 млн. лв., като ефектът им се усеща пряко от цялата общност
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Вложените средства в социални и инфраструктурни проекти надхвърля 27 млн. лв., като ефектът им се усеща пряко от цялата общност
Най-зле е пътят Бук-Лъжичник, където е отнесен 600-метров участък
Над 120 литра дъжд, наводнени училища и десетки населени места без вода
8 януари е обявен за неучебен ден
Дъждът в Община Крумовград не е спирал от снощи
Кметовете, стопаните и полицията са предупредени да следят за спазването на разписаните мерки за контрол
Изследва се културата през вековете в Източните Родопи
Всички 7 общини в областта вече са с Новото начало
Червените пак се издъниха срещу този тим
Лидерът спечели без проблем
В следващия кръг Арда ще посрещне шампиона Лудогорец, а Крумовград ще гостува на Ботев Пловдив
Второто полувреме предложи много емоции и драматични моменти
Мачът не предложи много интересни ситуации пред двете врати
Най-добрият им резултат за сезона
Втора победа за възпитаниците на Томислав Стипич в рамките на дни
Благодарна съм на "Дънди прешъс металс", каза Себихан Мехмед, кмет на Крумовград
До дни става ясно дали той се мести в столичния отбор или остава в Крумовград
Серкан Юсеин има договор с Крумовград до лятото на 2025 г.
"Сините" изостанаха на 6 точки от ЦСКА и Черно море, като продължават да заемат четвъртото място
С този успех Крумовград се изкачи на 10-то място с 24 точки, докато ЦСКА 1948 остава на 6-та позиция с 32