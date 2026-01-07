Тежка обстановка в страната. Предупреждение от властите

В резултат на валежите през последните дни и най-вече през изминалото денонощие, всички реки в област Кърджали са с повишени нива.

Това съобщиха за NOVA от Областната управа. В Община Крумовград ситуацията остава усложнена, дъжът там не е спирал от снощи.

Река е отнесла мост, който свързва две махали в крумовградското село Гривка, като махала "Зиморница" е напълно откъсната. Там живеят 12 души. От общината поддържат постоянна връзка с хората, а при необходимост от доставка на храна и лекарства е предвидено преминаване на багер.

По информация на кмета на Крумовград Себихан Мехмед, към момента няма бедстващи хора. В самия Крумовград нивото на река Крумовица е на около 30 сантиметра от преливане над моста на републиканския път.

Водата в града е негодна за пиене, предупреждават властите. Заради високите води са залети множество земеделски земи и помпените станции на Крумовград и на част от селата.

Припомняме, че прогнозите за най-южните краища на България обещаваха обилни дъждове с риск от разливи на реки и наводнения. За област Кърджали е в сила оранжев код за опасно време, свързан именно с количеството валежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com