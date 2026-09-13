Войната за синьото злато. Защо милиардерите купуват язовири?
400 милиарда долара годишно се въртят в пазара на минерална вода
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400 милиарда долара годишно се въртят в пазара на минерална вода
През целия ден ни очакват валежи с гръмотевични бури
От ВиК вече работят по отстраняване на повредата
Заради климатичните промени
Реките се надигат, деретата се пълнят
Хората не могат да забравят и страшното бедствие от преди 20 години
Залети дворове в Калугерово и Димитровград, кризисен щаб остава в готовност
Дъждът в Община Крумовград не е спирал от снощи
Отново има повишаване на речните нива на Янтра и Белица
Архитекти и геоморфолози виждат зад бедствията по морето не природата, а безконтролното строителство и бездействието на държавата
Било по-зле и от Елените
Масово се строи в дерета, което е вещае бедствия
Към проблема се прибавят факти, свързани с климатичните промени
Те ще изпъкнат с предприемчив дух и трудолюбие, което ще доведе до финансов успех
Невиждан порой
Интензивни валежи имаше през изминалите 24 часа, като такива се очакват и през следващите няколко дни
Кои от тях минават през страната ни
Оранжев код в 14 области
Министър ни изправи косите - не сме готови за наводнения
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