Страшни разкрития за Златните и Слънчев бряг. Дебне голяма опасност

Страшни разкрития за строежа на курортите Златни пясъци и "Слънчев бряг" направи бившият министър на околната среда и водите Юлиан Попов.

Пред Нова тв той съобщи, че любимите черноморски курорти са застроени върху дюни, запечатани са реки. В София има също строежи също реки. В "Константин и Елена" има бетонирани реки - цялото Черноморие. Строежът върху реки и речни легла е масова практика, каза Попов по повод бедствието, причинило огромни щети в "Елените".

По думите му законът е дефектен и неясен относно строителните дейности. "Потопът в "Елените" е бил причинен от необичайно високи количества дъжд. Трябваше да очакваме валежите. През 2023 г. станаха големите наводнения около Царево и тогава изготвихме доклад. Един от факторите е климатичните промени, които ще донесат все повече екстремни явления. Много е важно да се направи сериозно разследване на всички фактори, довели до бедствието. Много често се оказва натиск върху кадастъра да не се включват реки и дюни - има и израз в такива случаи "дюнна слепота", обясни още Попов.

"В "Елените" има две реки - Дращела и Козлука. Те са застроени, което е абсолютно недопустимо, но ако тръгнем да търсим кой го е разрешил, би било въпрос на обществена допустимост. Не е една партия или един човек. Вероятно са били нужно много подписи, включително на "Басейнова дирекция". Масово се застроява върху дерета, дюни (естествена защита от натиска на морето) и реални реки", добави бившият министър.

Експертът по природни бедствия Атанас Кръстанов посочи, че има няколко правни норми, отговарящи за речните корита: Законът за водите, за устройство на териториите, за МОСВ. "В тях изрично е упоменато - забранено е всякакво строителство върху речни легла. По водосборните зони и речните корита асфалтиране и бетониране абсолютно не е разрешено. Това е престъпно строителство, а отговорността е на общината, ДНСК, "Басейнова дирекция". Тези институции трябва да бъдат съдени. Тъй като строителството е незаконно, трябва да се премахнат постройките. Да изменяш речно корито е престъпно, не бива да се прави", коментира Кръстанов.

