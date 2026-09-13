Министър бие аларма! Кошмар с водата
15 препоръки за мащабна национална реформа
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15 препоръки за мащабна национална реформа
Масово се строи в дерета, което е вещае бедствия
Срещите са на четири очи, поотделно с двамата кандидати
Има леко повишение на нивата на реките и язовирите, но нищо тревожно в момента
Местното управление много по-сериозно трябва да се отнесе спрямо отпадъците
Според Юлиан Попов основната причина е отоплението с твърди горива
Министър ни изправи косите - не сме готови за наводнения
Юлиан Попов смрази всички - не сме готови за наводнения
Няма замърсяване в Поморие, обяви Юлиан Попов
Ако има някакъв проблем със замърсяването на водата, той не е свързан с Украйна
Не може една централа, която не издържа на пазара, непрекъснато да бъде поддържана
Банско. Кметът на Банско Георги Икономов обяви пред „Стандарт нюз", че няма да присъства на насрочената среща в Министерството на околната среда и вод...
Вкарват екоминистерството в предизборната кампания, казва кметът на курорта Георги Икономов
Стара Загора. "Не съм лобист, не съм вземал пари от никоя компания, за да лобирам за която и да е енергия." Това заяви министърът на околната среда и...