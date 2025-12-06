Става страшно. Втори град включи BG Alert /ВИДЕО/

Става страшно по морето. Втори град удари аларма за бедствие. Община Царево задейства системата BG Alert заради прогноза за нови интензивни валежи през нощта. Към момента обстановката на територията на общината е нормална, но през деня в района на Странджа и село Изгрев са паднали около 130 л/кв. м дъжд, което е довело до локални наводнения, съобщиха от общинската администрация.

В зоната около къмпинг "Арапя“ са наводнени предимно незаконни постройки и земеделски площи в близост до речното корито. Пътят към село Лозенец е проходим. Републиканският път за село Варвара е отворен, след като по-рано беше затворен за кратко поради голямо количество стичаща се вода.

Наводнение има и на пътя зад вилната зона на Лозенец, където водата идва от главния път. Дъждът постепенно намалява, реките и деретата са проводими и водата се оттича. Дежурни екипи продължават обходи на язовири и рискови точки.

По-рано днес в община Бургас е евакуирано четиричленно семейство от дома им в село Извор, след като реката, преминаваща край селото, скъса дига. Има наводнени участъци и затруднено придвижване по част от пътищата в община Бургас - предимно в посока села Димчево и Зидарово.

Ситуацията остава динамична и продължава наблюдението на критични участъци и водни обекти.

Към 15:20 часа река Изворска при село Извор е с критично високо ниво от 391 см. Критично високи са и нивата на дерето, което преминава през вилна зона Черниците, според проверка на БТА.

Кметът на Приморско Иван Гайков съобщи, че екипи на общината, полицията и пожарната наблюдават непрекъснато състоянието на река Ропотамо в района на село Ново Паничарево. След обилните валежи реката е увеличила значително нивото си.

По думите на Гайков към момента няма непосредствена опасност за хора или имоти. Всички институции са в готовност при необходимост да бъде извършена евакуация или да се окаже помощ на жители в засегнатите райони.

