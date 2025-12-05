Семейството на Боби Михайлов се появи в мрежата. Коя е причината

Николета Лозанова се отказа от топ претенциите и вдигна сравнително скромен купон за 38-ия си рожден ден заради тежкото състояние на свекър си - Борислав Михайлов.

Въпреки всичко, Лозанова блесна в социалните мрежи в края на миналата седмица в пищна прозрачна рокля, обсипана с кристали, под която нищо не остана скрито и духна свещите на четириетажна дизайнерска бутикова торта в изцяло бяло, с панделки и волани, която според хора от обкръжението ѝ е струвала няколко хилядарки. Въпреки това, купонът бе оценен като сравнително „скромен“ за възможностите на Лозанова и е бил в тесен семеен кръг, като са присъствали само близки и приятели за разлика от предишни години, когато еротичната моделка събираше стотици верни поклонници в елитни столични клубове, където купонясваха до малките часове на нощта.

Феновете на Лозанова я засипаха с пожелания за празника в социалните мрежи, затвърждавайки статута ѝ на една от най-популярните личности у нас.

Специални поздравления тя получи от половинката си Ники Михайлов и от свекърва си Мария Петрова, които се появиха с публикации в социалните мрежи за пръв път, след като Борислав Михайлов бе приет в болница.

Мъжът на Николета Ники Михайлов ѝ отправи любовно послание:

