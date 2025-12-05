Оля Малинова каза истината за "Ергенът" преди финала

Водещата на "Преди обед" Оля Малинова коментира стратегията на жените в "Ергенът: Любов в рая", като открито посочи коя участничка според нея е най-умела в интригите.

"Момичета, ако искате да манипулирате мъже, не гледайте какво направи Даниела Рупецова, а Габи Бланко", заяви Малинова в ефир, подчертавайки, че макар критиките към Габи да са напълно основателни, тя безспорно е най-силния "играч" в сезона.

Оля сравни и двата най-големи любовни триъгълника: "Натали манипулира, но това ѝ коства нерви и напрежение. При Габи такова нещо няма - тя го прави без да ѝ мигне окото."

Според Малинова дори въздушната целувка на Габи била по-страстна от целувката за сдобряване между нея и Калоян.

Въпреки критиките, водещата призна едно: "Габи изнесе сезона на гръб. Без нея нямаше да е същото."

Наближава финалът на "Ергенът", а Малинова е категорична, че романтичните илюзии няма да издържат дълго: "Дори някои двойки да си тръгнат заедно, в реалния живот много бързо ще се разпаднат."

