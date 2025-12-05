Епохално откритие! Учени определиха 5 възрасти на мозъка

Човешкият мозък преминава през няколко ясно дефинирани фази през целия живот, като ключовите повратни точки настъпват на 9, 32, 66 и 83-годишна възраст. До това заключение стигнаха учени от университета в Кеймбридж, съобщава Би Би Си.

Авторите на изследването се надяват, че това знание ще помогне да се разбере по-добре защо рисковете от психични разстройства и деменция се променят с възрастта. Мозъкът непрекъснато се променя, но изследванията са установили, че това не е единичен, гладък процес.

Д-р Алекса Моузли, един от авторите на изследването, обясни: „Мозъкът се пренастройва през целия живот. Той непрекъснато укрепва някои връзки и отслабва други, и това не е постоянен, равномерен процес - има колебания и фази на пренастройване на мозъка“.

Детство и Юношеска възраст (Раждане до 32 години)

Първият период - Детство (от раждането до 9 години) - е време, в което мозъкът бързо се увеличава по размер, но същевременно "изтънява" излишния брой връзки между нервните клетки - синапси, които са създадени в самото начало на живота. На този етап мозъкът работи като дете, което се разхожда в парка и отива където си поиска.

Всичко обаче се променя драстично около 9-годишна възраст, когато мозъчните връзки започват да се пренастройват за максимална ефективност. „Това е огромна промяна“, коментира Моузли, наричайки този преход най-значимия в живота на човек. Именно по това време е най-висок рискът от психични разстройства.

Юношеската фаза започва с настъпването на пубертета, но изненадващо завършва много по-късно, отколкото учените са смятали преди. „Смяташе се, че младостта е ограничена до юношеството, но по-късно невробиологията показа, че тя продължава и след 20-годишна възраст, а сега чак до 32-годишна възраст“, пише изданието. Мозъчната функция достига пик през първите години след 30-годишна възраст, тоест в самия край на тази фаза.

Зряла възраст (32 до 66 години)

След това идва период на стабилност, наречен Зряла възраст (от 32 до 66 години). Този период е най-дългият в живота на мозъка.

Изследователите са стигнали до заключението, че мозъкът остава в младежката фаза, докато достигне около 30-годишна възраст - това е възрастта, считана за пик на развитието на тялото. Промените през зрелостта протичат значително по-бавно, отколкото през юношеството. Според учените обаче, през този период човек достига своеобразно "плато на интелигентност и личност".

Стареене (66 години и нататък)

Етапът на Преждевременно стареене (от 66 до 83 години) започва около 66-годишна възраст, но не представлява рязък спад в мозъчната ефективност. Вместо да функционира като единен, координиран орган, мозъкът все повече се фрагментира на отделни, но тясно взаимодействащи региони. Именно на тази възраст обикновено започват да се появяват деменция и високо кръвно налягане, които влияят на състоянието на мозъка.

След това, на 83-годишна възраст, човек навлиза в последния етап, наречен Късно стареене. Промените в мозъка на този етап са подобни на симптомите на ранно стареене, но са по-изразени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com