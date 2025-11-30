Кой е вашият „щастлив цвят“ според деня от седмицата, в който сте родени?

Използването на определени цветове в бижута, дрехи или домашен декор може да ви помогне да извадите наяве качествата и силните страни, свързани с тях. Астролозите също твърдят, че денят от седмицата, в който сте родени, е свързан с планетата, която определя вашия щастлив цвят.

Понеделник – Сребърно

Ако сте родени в понеделник, среброто е вашият щастлив цвят. Този цвят въплъщава интуитивната и емоционално лечебна енергия на Луната и символизира невинната чистота в нас. Освен това среброто се асоциира с отразяващите качества на Луната, насърчавайки спокойствието, мъдростта и самоанализите. Като огледалата, сребърните елементи „отразяват“ сиянието на Луната и помагат родените в понеделник да стигнат по-дълбоко до истинската си същност.

Вторник – Червено

Ако сте родени във вторник, вашият щастлив цвят е червеното. Марс – Воинът и планетата на амбицията – управлява този ден, което го превръща във време на действие и силни пориви. Вторник е възможност да бъдете проактивни, да се заредите с енергия и да преследвате желанията си. Дейности, които вдигат адреналина и ускоряват пулса, използват мощната енергия на Марс. Червеното е смел и енергичен цвят, който привлича успех.

Сряда – Жълто

Меркурий, планетата на комуникацията, управлява родените в сряда. Затова яркото жълто е техният щастлив цвят. Жизнерадостността и светлината му се отразяват в скъпоценни камъни като жълт сапфир, цитрин и диамант. Те засилват изразяването и знанието – качества, пряко свързани с Меркурий. Този нюанс носи енергия, която подобрява мисълта, общуването и способността да се решават проблеми, включително такива, свързани с пътувания и взаимоотношения.

Четвъртък – Лилаво

Ако сте родени в четвъртък, управляващата планета е Юпитер, а щастливият ви цвят – лилавото. То се асоциира с мъдрост, изобилие и духовност. Носенето на лилаво или запалването на лилава свещ може да привлече позитивна енергия и да ви помогне в стремежа към по-голям смисъл и хармония. Лилавото е цвят на величие, разширение и вътрешен растеж, отразявайки връзката с мистичните светове.

Петък – Розово

Планетата Венера управлява родените в петък, а розовото е техният цвят на късмета – символ на обожание и нежност. Тази планета е свързана с красота, любов и хармония, а розовото засилва романтиката, единството и мира във взаимоотношенията. Този нюанс може да предизвика привързаност и да повиши самочувствието, като ни помага да се чувстваме в синхрон с тялото, ума и душата си. Освен това подаряването на рози в този цвят може да укрепи връзките с близките.

Събота – Кафяво

Ако сте родени в събота, вашата управляваща планета е Сатурн, а щастливият ви цвят е кафявото. Той често се свързва с дисциплина, устойчивост и стабилност – качества, типични за Сатурн. Като земен цвят, кафявото резонира с практичността и уважението към вложените усилия. Носенето му може да помогне на родените в събота да се настроят към енергиите на постоянство, авторитет и духовна самодисциплина.

Неделя – Златисто

Родените в неделя са под влиянието на сияйното Слънце – планетата на себеизразяването. Затова златистото е техният щастлив цвят. Този нюанс представлява светлина, мощ и увереност. Носенето на злато може да укрепи самочувствието и лидерските качества, като помага да развиете талантите си и да разкриете вътрешната си сила. Неделя е отличен ден за нови начала и важни решения.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com