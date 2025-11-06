В 10 държави в момента не е 2025 година. Ще се учудите!

Когато пътувате по света, буквално можете да се озовете в миналото или бъдещето. Григорианският календар, нормален за нас българите, не се използва навсякъде. Познаването на това коя година е 2025 в различните страни може да ви помогне да се потопите по-добре в местната култура.

Коя година е сега според различните календари?

В България, Европа, Америка и много други места 2025 година в момента тече според Григорианския календар. Той приема предполагаемата година на раждането на Исус Христос за отправна точка. Алтернативни календари съществуват предимно в страни с малко християни.

Дори в нехристиянските страни григорианският календар се използва предимно в ежедневието, като местният календар се запазва за културни и религиозни цели.

Ислямски календар - 1403 или 1447 г.

Мюсюлманите изчисляват датите въз основа на Слънцето или Луната, така че точната дата може да варира. Този календар се нарича слънчев или лунен Хиджра и е официално установен в Саудитска Арабия, Афганистан и Иран. Други мюсюлмански страни следват григорианския календар и използват лунната система за изчисляване на датите на празниците.

Китайски календар - 4722 година

Феновете на източната астрология често се чудят коя година е според китайския календар. Източният календар се използва само за културни и езотерични цели, като например различни магически ритуали и празненства. Официално Китай следва григорианския календар.

Будистки календар - 2568

Използван наред с григорианския календар в Тайланд, Камбоджа, Лаос и Мианмар, календарът е базиран на постигането на нирвана от Буда. Будистите се позовават на тази система по време на празници и церемонии.

Еврейски календар - 5785

Евреите водят своя календар от сътворението на света според Тората. Въпреки това, както и в другите случаи, григорианският календар се използва в бизнеса и ежедневието в Израел.

Японски календар - 7 година

Според дългогодишна традиция, японската история е разделена на имперски епохи. През 2019 г. Нарухито се възкачва на трона, с което започва ерата Рейва. Следователно, исторически погледнато, страната е в седмата година от ерата Рейва. Японците обаче добре знаят коя година е в останалата част на света.

