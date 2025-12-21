Невиждано на Стоунхендж! Тълпи от хора около мистичните камъни

Когато светът е объркан, митовете се връщат, а вярата в силата на мистичното и предците става още по-голяма.

Десетки хиляди хора оградиха и танцуваха около Стоунхендж, докато слънцето изгряваше над праисторическия каменен кръг днес, на зимното слънцестоене. Тази година има много повече хора в сравнение с предишните и те са от най-различни краища на света, пише Гардиън.

Облечени в различни костюми, хора от цялата планета, стояха часове наред в тъмното и студеното поле в Югозападна Англия, слагайки ръка на огромните каменни фигури в търсене на вътрешен мир и по-доброто бъдеще на планетата..

Древният паметник, за който се смята, че датира между 5000 и 3500 години назад, е издигнат така, че да съвпада с движението на Слънцето по време на слънцестоенето – ключови дати в календара на древните земеделци, припомня Асошиейтед прес.

"Просто обичам старите мистерии. Светът е пълен с въпроси и аз няма да получа много отговори, но съм сигурен, че тук намирам нещо специално," каза О'Нийл. "Днес докосваме камъните и търсим енергията. Присъствието, което имат, всъщност е фантастично. Чувстваме се специални, в сърцето си", добави той.

За Голнар Пуя пък празнуването на слънцестоенето в Стоунхендж има много специално значение. Тя е персийски зороастрий, една от най-старите монотеистични религии в света, чиито членове празнуват слънцестоенето повече от 2500 години.

Тя и семейството ѝ обикновено празнуват у дома в Америка, но днес са на празненствата в Англия.

"Стояхме будни цяла нощ, държахме в ръцете си много нар – символизира раждането и прераждането и живота, четохме поезия до изгрев слънце. Тъмнината вече е свършила," каза Пуя.

"За нас това не е религиозно събитие, по-скоро традиция. Впечатляващо е да видиш толкова много хора от толкова различни култури, които се събират заедно, просто за да видят изгрева на слънцето и светлината да се връща на Земята", добави тя.

