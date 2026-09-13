Невиждано на Стоунхендж! Тълпи от хора около мистичните камъни
За деня на зимното слънцестоене
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За деня на зимното слънцестоене
Зимното слънцестоене е будило дълбоко преклонение
Зимното слънцестоене поставя началото на най-студения сезон
София. 21 срещу 22 декември е най-дългата нощ през годината, маркираща зимното слънцестоене. Астрономическата зима настъпва на 22 декември в 01:03 ч....
Астрономическата зима настъпва със зимното слънцестоене тази вечер в 19:11 ч. В северното полукълбо това се явява и най-краткият ден и най-дългата нощ...