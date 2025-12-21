Посланието на Азарей: Днес в 17,04 часа да посрещнем зимата с ритуал

На 21.12.2025 г, в 17:04 ч Слънцето прекрачва прага на зодиакалния знак Козирог и оповестява настъпването на астрономическата зима.

Древността е оставила традиции и паметници, които и днес будят удивление със своето величие, прецизност и тайнствени послания.

Ние, като наследници на един древен народ, носим отговорността да предаден познанието на идните поколения.

Още в древен Шумер има свидетелства, че придворните астролози са отчитали небесните влияния и са следели за движението на планети и звезди.

Светилищата по нашите земи са ориентирани по изгревите и залезите на слънцето в дните на равноденствие и слънцестоене. Този факт ни говори за уважението, с което са подхождали предците ни към посланията идващи от небесната шир. Акцентът е поставен най-вече за миговете на настъпване на четирите сезона – пролет, лято, есен и зима.

Зимното слънцестоене е будило дълбоко преклонение. Те са знаели, че ще се роди отново благодетелят на живота – Слънцето. Преданията ще ни разказват, че всички големи духовни водачи от древността са родени именно в този момент (най-вече Коледа).

Църквата също ще облече Исус в рождествената мантия на Новото Слънце.

Зад всички коледни митове и легенди стои разказът за астрологичната небесна проекция върху земната твърд.

Точно по Коледа получаваме подаръци.

Кой е най-големият подарък, който може да получи човек?

Това е животът!

По-голям не съществува.

Когато го осмислим и го живеем пълноценно, ние се включваме във великата спирала на еволюцията.

Ако имате желание, направете си ритуал за посрещане на новия сезон под формата на молитва, медитация, благопожелания или танц. Важното е в момента на настъпване на зимата да дадете импулс в себе си и да подкрепите Вселената. Нали сме едно цяло!

Времето по Игнажден и Коледа е подходящо за осъзнаване, осмисляне, равносметка и копнеж към новораждане. Нужно е да останем будни за същественото. Иска се воля, защото светлините на „витрините“ постоянно се опитват да ни отклонят от верния път.

Подобни духовни празници ни карат да се поспрем, да се замислим, да се помолим и да притихнем, за да влезе у нас светлината на Новото Слънце.

Бъдете щастливи!

Новият ден иде!

АЗАРЕЙ, 2025

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com