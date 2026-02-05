Женят без пари през февруари!

В свят, в който сватбите често започват с кредит и завършват с дълъг списък от разходи, една софийска църква прави ход срещу течението – и то за втора поредна година. По повод Международната седмица на брака, храм Покров Богородичен ще предостави безплатни църковни венчавки за семейства с вече сключен граждански брак през целия февруари 2026 г.

Идеята е проста, но силна – повече семейства, по-малко страх от прага на храма. Духовниците зад инициативата казват ясно: венчавката не бива да е лукс, а осъзнат избор и духовна стъпка. Затова не само самият ритуал е безплатен, но и снимките по време на венчавката, както и оформянето на необходимите документи. Единствената услуга, която остава по желание и срещу заплащане, е участието на църковен хор.

Интересът вече е факт – първата двойка е записана, а очакванията са още семейства да се възползват от възможността. Условието е ясно и без изненади: удостоверение за граждански брак и кръщелни свидетелства.

Инициативата съвпада с Международната седмица на брака, която България отбелязва от 7 до 14 февруари – вече 15 години подред, заедно с още близо 30 държави по света. Кампанията има превантивна цел – да напомни за близостта, отдадеността и взаимното уважение, но и да противодейства на проблеми като разводите, самотното родителство, хроничния стрес и липсата на време заедно.

