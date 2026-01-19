Годеницата на Рачков показа добро сърце. Ето какво направи

Виктория Кузманова, годеницата на актьора Димитър Рачков, показа, че не е само красиво момиче, а и сърцат човек.

Бившата адреналинка от шоуто „Господари на ефира“ обяви наскоро, че ще открие нов салон за красота в София. Вместо да изхвърли обзавеждането от старото си пространство, тя реши да го предостави на място, което има нужда от свежо оборудване, съобщава "България днес". Избра читалище "Никола Й.Вапцаров" в село Бяга.

В събота, заедно със своите родители, Виктория лично предаде дарението, натоварено в бус, на представителите на читалището. От институцията изразиха благодарност за жеста и подчертаха, че мебелите ще бъдат полезни не само за сградата, но и за културните инициативи, които провеждат.

"Днес имахме честта и огромната радост да получим дарение не от кой да е, а от прекрасната Виктория Кузманова — невероятната Вики, половинката на Димитър Рачков. Част от страхотните мебели и стилна декорация са дарени от нейния предишен салон за красота — жест, който говори за голямо ѝ сърце и щедрост. Част от мебелите с радост ще споделим и с дома в град Брацигово, защото доброто, когато се споделя, се умножава. Виктория е човек с класа, вкус и неподправена доброта — светла, вдъхновяваща и изключително щедра. Истинско удоволствие беше и запознанството с нейните родители — изключителни хора, топли и сърдечни, които очевидно са възпитали една прекрасна личност", се казва в официално изявление на читалището.

