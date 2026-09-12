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Сто години Доброта

Сто години Доброта

Безсребърникът Дядо Добри стана кумир и на много младежи София. Столетникът Дядо Добри се превърна в център на внимание на тържествената литургия на...

18 април | 6:55
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