Женят без пари през февруари!
От храм Покров Богородичен предоставят безплатни църковни венчавки по повод Седмицата на брака
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От храм Покров Богородичен предоставят безплатни църковни венчавки по повод Седмицата на брака
Лондон. Елтън Джон ще узакони връзката си с Дейвид Фърниш, съобщи Франс Прес. Венчавката между двамата стана възможна след като гей браковете бяха уза...
Клуб за гмуркане направи олтар скалите Крокодилите
Велико Търново. Влюбена двойка си каза "ДА" по време на фолклорния фестивал "Болярско надиграване". Плевенчаните Магдалена Михайлова и Емил Цветанов с...