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Писатели без пари в НДК

Писатели без пари в НДК

Третото издание на елитния форум продължава до 13 декември - входът е свободен Негово величество Писаното слово от днес до 13 декември завладява НДК....

25 ноември | 6:10
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