Студенти учат без пари. Сключват договор

През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списъка, който беше одобрен днес от Министерския съвет, съобщиха от правителствената пресслужба.

Целта на финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри, предимно от областите „Технически науки” и „Здравеопазване и спорт”.

Фирмите ще имат възможност да сключат 2043 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти.

Работодателите в списъка, одобрен от МС, са предложени от шестима министри - на здравеопазването, на енергетиката, на земеделието и храните, на транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, инвестициите и индустрията.

Страните от Европейския съюз са отпуснали около 130 200 милиона евро от бюджетите си (около 0,7 на сто от БВП) за научноизследователска и развойна дейност (GBARD) през 2025 г, сочат данни на Евростат. Това показва увеличение с 2,4 на сто спрямо 2024 г. (127 144 милиона евро) и увеличение с 60,5 на то спрямо 2015 г. (81 138 милиона евро). В България правителствените разходи за научноизследователска и развойна дейност са нараснали близо 6 пъти от 15,3 евро на човек през 2015 г. до 92,3 евро на глава от населението през 2025 г., по който показател страната ни се нарежда на първо място в ЕС.