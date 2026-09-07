Безплатен университет и стипендия за родни ученици! МОН посочи условията

Нова национална програма на Министерството на образованието и науката (МОН) предлага значителни финансови облекчения за медалистите от международни олимпиади, които изберат да продължат висшето си образование в България. С цел да задържи най-талантливите млади хора в страната, държавата осигурява пълно освобождаване от семестриални такси и месечна стипендия от 665 евро, изплащана в продължение на 10 месеца всяка академична година за максимален период от четири години.

Инициативата разполага с бюджет от 3,6 млн. евро и обхваща кандидат-студенти и първокурсници в редовна форма на обучение в държавните университети. Стипендиите са насочени към специалности в направленията „Хуманитарни науки“, „Природни науки, математика и информатика“ и „Технически науки“. Право да кандидатстват имат носителите на златни, сребърни и бронзови отличия от международни състезания по математика, информатика, физика, химия, биология, астрономия, лингвистика, философия, география, науки за Земята и изкуствен интелект.

Заявленията за участие се подават в съответното висше училище до 15 октомври, след което университетите ги препращат към МОН. Специално назначена комисия с представители на МОН, Съвета на ректорите, Сдружението на олимпийските отбори, фондация „Еврика“, Националния STEM център и НПСС извършва окончателното класиране.

Ако броят на кандидатите надхвърли финансовите възможности на програмата, подборът се извършва чрез точкова система, отчитаща до три най-силни медала на кандидат с максимален сбор от 270 точки. При основните международни олимпиади с национална селекция златният медал носи 120 точки, сребърният - 60, а бронзовият - 40. За останалите международни, европейски или балкански надпревари точковата стойност е съответно 30, 15 и 10 точки.

Финансовата подкрепа обаче не е гарантирана автоматично за целия четиригодишен период. За да я запазят, студентите трябва непрекъснато да доказват академичните си постижения, като поддържат минимален среден успех от 4,75 и не прекъсват обучението си, освен по уважителни причини като здравословни проблеми или майчинство. При незадоволителни резултати комисията има право да намали или изцяло да прекрати изплащането на стипендията.