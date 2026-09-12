Безплатен университет и стипендия за родни ученици! МОН посочи условията
Целта е да се задържат най-талантливите млади хора в страната
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Целта е да се задържат най-талантливите млади хора в страната
Министерството на образованието стартира програмата „Избирам да следвам в България“ за висше без пари и големи стипендии
Концепцията беше обявена през предходните месеци от просветния министър Красимир Вълчев
Особено драматичен е недостигът в някои инженерни професионални направления
12 български младежи приеха на церемония в посолството на Япония в София безплатни самолетни билети за мечтано от тях пътуване към Страната на изгрява...
Безплатни уроци по английски стартираха в детските градини на Бургас. Обучението, което е пилотно за страната, започна официално от понеделник. В прог...