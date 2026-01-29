Казанлък с нова стратегия за децата и учениците

Общински съвет – Казанлък прие Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък за период от две години, както и План на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците за 2025-2026 година.



Стратегията е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за приобщаващото образование и е съобразена с националните и европейските приоритети в областта на приобщаващото образование. Документът стъпва на Областната стратегия за личностно развитие на децата и учениците в област Стара Загора и на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Казанлък.



Приетият План за 2025-2026 година конкретизира дейностите, сроковете за тяхното изпълнение, отговорните институции, източниците на финансиране и очакваните резултати за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.



С приемането на плана Община Казанлък затвърждава ангажимента си за създаване на подкрепяща, приобщаваща и качествена образователна среда за всички деца и ученици.





