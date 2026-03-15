Пеевски поведе листата на ДПС в Благоевград

Днес беше регистрирана листата за участие в предсрочните парламентарни избори за Първи МИР Благоевград

15 мар 26 | 12:00
Агенция Стандарт

Днес беше регистрирана листата за участие в предсрочните парламентарни избори за Първи МИР Благоевград, която по традиция е оглавена от лидера на ДПС Делян Пеевски.

Кандидати за народни представители на ДПС за 1 - ви МИР Благоевград са:

 1. Делян Пеевски

2. Джевдет Чакъров

3. Арбен Мименов

4. Феим Иса

5. Мехмед Вакльов

6. Радослав Ревански

7. Фатима Йълдъс

8. Фазли Ролев

9. Ибраим Зайденов

10. Хамид Даутев

11. Милена Бунцева

12. Суат Кунгьова

13. Васил Башов

14. Величка Манолска

15. Ибрахим Пингов

16. Здравко Заимов

17. Мюдюн Юсеин

18. Денис Узунов

19. Иман Вакльова

20. Росица Медарова

21. Мартина Траянова

22. Христо Пешев

