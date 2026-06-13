Шофьорска книжка от Германия и трима загинали в катастрофа

Трима души са загинали, а един е тежко ранен при катастрофа на пътя между пловдивските села Крислово и Динк, съобщават от полицията в Пловдив, цитирана от БНР.

Тежкият инцидент е станал малко преди полунощ, когато джип БМВ се блъснал в дърво и се обърнал по таван. Сигналът за катастрофата е подаден на спешния телефон 112 в 23.40 часа.

Пристигналите на място екипи на полицията в село Труд и на пожарната установили, че в джипа са пътували четирима мъже. На място са загинали шофьорът и единият пътник, друг е открит на пътното платно в непосредствена близост, също починал. Четвъртият от мъжете е транспортиран в болница в критично състояние.

При проверката е установено, че автомобилът е управляван от неговия 29-годишен собственик, който миналия месец е придобил шофьорска книжка от Германия. Другите две жертви са на 27 и 28 години, а пострадалият е 25-годишен.

И четиримата са от село Динк. Пред Радио Пловдив кметът Иван Рашков сподели, че е изумен как е станал сблъсъкът. По думите му дървото, в което се е ударила колата, е изкоренено. Шофьорът работел в Германия, прибрал се и си купил колата преди около две седмици, разказа още кметът. По думите му и четиримата са „добри момчета, без никакви провинения“.

Причините и обстоятелствата, довели до тежкия инцидент, се разследват в досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура-Пловдив.

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