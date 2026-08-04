Общинската оранжерия в Долно Изворово произведе рекордна реколта от краставици

Близо 1,5 т. краставици бяха произведени през юли в общинската оранжерия в Долно Изворово. Това е най-голямата месечна реколта от създаването на зеленчуковата градина до момента. Количеството само за този период е с над 400 кг повече от цялата миналогодишна продукция и е доказателство за ефективната работа на екипа, който се грижи за насажденията.



За първи път през юли зеленчуковата градина на Казанлък произведе и собствена реколта от домати. Отгледани бяха общо 678 кг, като още през август се очаква количеството да надхвърли 1 т. Краставиците, доматите и близо 400 кг тиквички се доставят поетапно в детските градини, млечните кухни, домашния социален патронаж и социалните услуги в населените места на общината.



Чрез собственото производство на зеленчуци се допълват усилията за осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна както за най-малките, така и за най-нуждаещите се жители на Казанлък.



