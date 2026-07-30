Старозагорското село Калитиново ще отбележи Илинден с фолклорен празник

Празник по повод Илинден ще се състои на 2 август 2026 г. в старозагорското село Калитиново. Събитието се организира от кметството на селото с подкрепата на Община Стара Загора и е посветено на българското фолклорно изкуство, съхраняването на местните традиции и приемствеността между поколенията.

Официалното откриване е от 19.00 часа, а за доброто настроение на гостите ще се погрижи оркестър „Бендът на България“ със специалното участие на народната певица Петя Панева.

По традиция всички именици, носещи името на Св. пророк Илия, ще получат грамоти и подаръци от кметството. Отец Ангел ще отслужи молебен за здраве и благоденствие.

В празничната програма ще се включат и местни музиканти, а сред гостите ще бъдат уважени жители на Калитиново, допринесли през годините за развитието и популяризирането на селото.

Организаторите отправят покана към всички жители и гости на община Стара Загора да се присъединят към празника и заедно да съхранят жив духа на българските традиции.