ВиК пое конкретни ангажименти към жителите на Етрополе

Ръководството на „ВиК“ ЕООД-София пое конкретни ангажименти за подобряване на водоснабдяването в община Етрополе след открита среща с кмета инж. Владимир Александров и жители на общината. До септември 2026 г. дружеството трябва да предприеме действия за почистване на водохващанията, по-бързо отстраняване на авариите и асфалтиране на участъците, нарушени при ремонтни дейности. Представителите на ВиК обещаха и по-добра информираност при прекъсване на водоподаването. Срещата беше организирана след многобройни сигнали и жалби от граждани през последните месеци.

От страна на „ВиК“ ЕООД-София участваха управителят инж. Росица Итова, главният инженер Благой Иванов, инж. Меглена Радославова, Красимир Стоев и Емил Димитров. Те отговориха на въпросите на жителите и обсъдиха най-сериозните проблеми с водоснабдяването в общината.

Малкият салон на НЧ „Тодор Пеев - 1871“ се оказа тесен за всички желаещи да присъстват. Гражданите поставиха десетки въпроси и изразиха сериозно недоволство от качеството на водата, липсата на навременна информация при аварии, честите ремонти на едни и същи участъци и затруднената комуникация с дружеството.

Още в началото кметът инж. Владимир Александров подчерта, че макар водоснабдяването да не е в правомощията на общината, местната власт не може да остане безучастна, когато проблемите засягат ежедневието на хората.

„Проблемите са много и през последните два месеца зачестяват. Срещата днес е по инициатива както на гражданите, така и моя. Всяка една ваша жалба е препратена към ВиК с настояване за по-бърза реакция, по-добра координация и по-ефективна комуникация с хората“, заяви кметът.

Той постави пред ръководството на дружеството основните сигнали на гражданите - липса на своевременна информация при спиране на водата, чести аварии, забавена реакция и тежко състояние на водопроводната мрежа в селата Лъга, Ямна и Малки Искър, където повредите са почти ежедневие.

Александров обърна внимание и на последиците за предприятията, социалните услуги и обществените кухни, които обслужват десетки хора и срещат сериозни затруднения при внезапно прекъсване на водоснабдяването.

Управителят на „ВиК“ ЕООД-София инж. Росица Итова благодари за инициативата и призна, че проблемите в сектора са сериозни. По думите й само от началото на годината в община Етрополе са отстранени 134 аварии, а голяма част от водопроводната мрежа е на близо 50 години.

Представителите на ВиК се ангажираха с по-бърза реакция при повреди, по-добра комуникация с жителите и по-тясна координация с Община Етрополе. Местната власт заяви, че ще продължи да настоява пред държавното дружество за конкретни действия и ще оказва необходимото съдействие в рамките на своите правомощия.