99 проекта в конкурса за Център „Кристо и Жан-Клод“ в Габрово

Архитектурният конкурс за идейни концепции за реконструкцията и преустройството на бившия Текстилен техникум в Габрово в Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“ привлече изключителен интерес. До крайния срок (27 юли 2026г., 23:59 ч) за участие в конкурса бяха получени 99 идейни концепции, подадени чрез платформата на Централизираната автоматизирана информационна система за електронни обществени поръчки (ЦАИС ЕОП).

Конкурсът, организиран от Община Габрово, е първият по рода си в България, посветен на създаването на пространство, което да носи имената на Кристо и Жан-Клод – артисти, оставили трайна следа в историята на съвременното изкуство. Бъдещият център ще превърне емблематичната сграда на бившия Текстилен техникум в място за изложби, творчество, образование и международен културен обмен.

Кметът на Габрово Таня Христова сподели в своите социални профили: „Този изключителен интерес е сериозен знак за доверието към конкурса и към амбицията на Габрово да реализира проект с висока архитектурна и културна стойност.

Предстои международното жури да оцени постъпилите предложения. Убедена съм, че най-добрите идеи ще разгърнат потенциала на Център Кристо и Жан-Клод, Габрово, така че той да се превърне в място, което свързва паметта за едно изключително наследство с енергията на новите идеи.

Вярвам, че това е силен старт на един от най-значимите културни проекти в България от десетилетия насам.“

Постъпилите идейни концепции в конкурса предстои да бъдат разгледани и оценени от международно жури, в чийто състав влизат утвърдени архитекти, експерти и представители на културната общност от България и чужбина. В резултат от работата на журито ще бъдат отличени пет концепции, чиито автори ще продължат участието си в следващия етап – процедура на договаряне без предварително обявление за разработване на идеен проект. Победителят от тази фаза ще сключи договор за проектиране и авторски надзор.

Създаването на Център „Кристо и Жан-Клод“ е сред най-значимите културни проекти в България и е част от интегрираната концепция за териториални инвестиции на Габрово, изпълнявана чрез проект „Брегове на съвремието – комплекс от мерки по ПРР 2021-2027“.