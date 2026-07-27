Благотворително спортно събитие в подкрепа на автомобилния състезател Илия Бояджиев ще се проведе утре

Стара Загора се обединява в подкрепа на Илия Бояджиев – дългогодишен автомобилен състезател и председател на АСК „Стара Загора“, който пострада при тежък инцидент по време на автомобилно състезание.

На 28 юли (вторник) от 19.30 часа пред сградата на Община Стара Загора ще се проведе благотворително спортно събитие, чрез което гражданите ще могат да подкрепят кампанията за неговото лечение и възстановяване. Инициативата се провежда с подкрепата на Община Стара Загора, която застава зад каузата в помощ на 68- годишният Илия Бояджиев.

В програмата са включени спортни активности на открито – пилатес и табата, в които желаещите могат да се включат. По време на събитието ще бъдат представени и седем състезателни автомобила на АСК „Стара Загора“, които посетителите ще могат да разгледат и да се запознаят отблизо с автомобилния спорт. С този жест колегите на Илия Бояджиев застават зад него и подкрепят кампанията за набиране на средства за неговото лечение и възстановяване.

На място ще бъде поставена дарителска кутия, а желаещите могат да подкрепят кампанията и чрез дарение по сметка: Изабел Илиева Бояджиева

IBAN: BG14 BPBI 7935 4461 4950 01.

След злополуката Илия Бояджиев беше транспортиран за медицински прегледи и лечение, като към настоящия момент се намира в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, където е под наблюдението на специалисти. Състоянието му се проследява, като предстои продължителен период на възстановяване и допълнителни медицински интервенции.

Името на Илия Бояджиев е добре познато в спортните среди в Стара Загора и страната. Повече от четири десетилетия той посвещава живота си на автомобилния спорт и е сред дейците, допринесли за развитието му в града.

Илия Бояджиев е двигателят на АСК „Стара Загора“ – отдаден на автомобилния спорт, на хората и на каузите, в които вярва. През годините той винаги е бил сред тези, които помагат и вдъхновяват.

На 68 години Илия Бояджиев продължава да бъде неразривно свързан с автомобилния спорт, на който посвещава целия си живот. Той е сред дейците, допринесли за възстановяването на автомобилното състезание „Писта Стара Загора“, като последователно отстоява посланието, че високите скорости имат своето място – на специално определените за това трасета.

Жената до него Гергана Господинова също е добре позната част от спортния живот на Стара Загора и участва в редица инициативи и дейности, свързани със спорта в града.

„Днес Илия има нужда от нашата подкрепа. Нека бъдем до него – всеки според възможностите си. Всяка помощ е ценна и ще му даде шанс да продължи пътя си и отново да прави това, което обича най-много“, призовават семейството и неговите близки.