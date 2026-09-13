Благотворително спортно събитие в подкрепа на автомобилния състезател Илия Бояджиев ще се проведе утре
Спортни активности на открито и седем състезателни автомобила на АСК „Стара Загора“ очакват посетителите пред сградата на Общината
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Спортни активности на открито и седем състезателни автомобила на АСК „Стара Загора“ очакват посетителите пред сградата на Общината
С успеха си българинът събра 106 точки и съкрати изоставането си от Габриеле Мини на само две точки
Двудневният мото уикенд събира любители и напреднали пилоти за свободни сесии, Superpole формат и пълно пистово изживяване на новото трасе край Самоко...
Никола Цолов направи демонстрация
Майката на пометеното от моторна шейна момче, проговори
Ремонтират пистата
Според предварителната информация Дончев не е пострадал
Летателната машина е била използвана за скайдайвинг експедиции
В района на Самоков
Министърът на туризма откри сезона в Белоградчик
От управата на Летище Бургас са категорични, че още преди 6 месеца са уведомили авиокомпаниите за затварянето
Сигналът за инцидента е подаден в 10:16 часа
Кога отново ще се състезава
В проекта ще бъдат инвестирани над 50 милиона евро
Обстановката вече е лавинна и тръгващите на поход в планината, да се информират за нея
Посъветваха разпилелите парите инкасатори да си търсят нова работа
Според първоначалния оглед вероятно е карал с висока скорост
В кое селище се намира тя
Официалните тренировки са в четвъртък
Ще работи от петък до неделя