Наше село става златно. Най-голямата писта на Балканите

Тържествено бе открита най-модерната писта за моторни спортове в Източна Европа "А1 Motor Park", която е и най-голямата на Балканския полуостров. Тя се намира край Самоков и село Доспей. Събитието събра на едно място десетки хора от автомобилните спортове, от бизнеса, инвеститорите от компания „Главболгарстрой“, представители на Община Самоков, познати лица от обществения живот на страната, а сред гостите бяха служебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев, и неговият заместник Даниела Дашева.

Водещи на събитието бяха телевизионните водещи и продуценти Иван Христов и Андрей Арнаудов. Те представиха официалните лица, които се качиха на сцената, а събитието започна с изпълнение на 101 каба гайда.

"Много се радвам, че най-накрая има писта, която е много близо до София. Много ценно е да популяризираме повече спорта в България. В моя път, аз трябваше да прекарам много време извън България, на различни писти, за да се подготвя.

Кой знае какво щеше да стане, ако имах писта вкъщи, с която да карам и да съм още по-подготвен за много ключови моменти за мен. Много се радвам и бих идвал често", заяви звездата на българския автомобилен спорт - Никола Цолов.

19-годишният пилот на Кампос Рейсинг се завърна в България, за да открие новата писта в Самоков.

Председателят на Управителния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ Калин Пешов каза, че детската му мечта е била доста различна. Той посочи, че е първичната идея е била да се направи малка писта, която да бъде около десет метра широка с няколко гаража, но след това са построили това, което се е получило, а именно писта, която е с дължина от четири километра. Той благодари на всички, които са участвали в реализацията на проекта и определи съоръжението като уникално. Пешов добави, че всеки може да посети писта и да изкара адреналина си.

Димитър Цоцорков, председатeл на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“ благодари на Калин Пешов, че го е поканил да бъде съивенститор. „Този проект е изключителна гордост за мен и за много хора и най вече за моя приятел Калин Пешов и неговия брат, защото той символизира първо философията и смисъла на нашите компании – да са първенци в това, което правим, но и да имаме философията да даваме много на обществото, където работим“, добави още Цоцорков. Той посочи, че този проект обединява българския народ и показва, че българите могат да правят неща на световно ниво.

Зара Кизирян, проджект мениджър и изпълнителен директор на „ГБС Енерджи Сълюшънс“ ЕАД, заяви, че са изградили съоръжение, което е гордост за България. С него се поставят на световната сцена на моторните и автомобилни, мотоциклетни спортове. Тя припомни, че любители и професионалисти в безопасна среда могат да практикуват своята страст.

Председателят на Надзорния съвет на „Главболгарстрой Холдинг“ и „ГБС - Инфраструктурно строителство“ Камен Пешов благодари на всички проектанти, изпълнители и професионалисти.

Слово изнесе и кметът на община Самоков Ангел Джоргов, който посочи, че градът отдавна е на спортната карта на България и Европа, но сега общината гордо може да заяви, че е българската спортна столица. Той благодари на семейство Пешови, че инвестират в нещо, което е в добавена стойност на общността. Ангел Джоргов добави, че строителството на пистата е сложно за изпълнение и благодари на всички.

Трасето е дълго четири километра дълго. Ширината на правите е 12 метра, а 15 метра е ширината в завоите. Броят на зрителите може да стигне от 25 000 до 30 000. Пистата е изградена за няколко месеца. Първата копка бе направена на 10 март, а строителството започва седмица по-късно, казаха водещите на събитието.

Първи на пистата излезе най-добрият автомобилен пилот Никола Цолов, който привлече вниманието на присъстващите. Събитието продължи с автомобилно състезание, моторно шоу, дрифт шоу и стънт шоу. Изградени са боксове за хранене.

Преди обяд около Самоков имаше километрично задръстване, а днешното присъствие бе само с покани. Следващата седмица ще има дни на отворените врати.

