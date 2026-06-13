Наше село става златно. Най-голямата писта на Балканите
Никола Цолов направи демонстрация
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Никола Цолов направи демонстрация
„Асарел-Медет“АД получи награда за принос към устойчивото развитие на индустрията, с което беше отбелязана 60-годишнината на компанията по време на На...
Отличието му бе присъдено за дългогодишния принос на фондация "Лъчезар Цоцорков" за опазване на културното наследство
Димитър Цоцорков подписа в Баку договор за доставки и изграждане на битова и обществена газификация в община Панагюрище
Ще следвам кредото на баща ми, че не технологиите, а силният екип е най-важният фактор за просперитет, казва Димитър Цоцорков Водещи икономисти предс...
Устойчивото развитие е баланс между икономическата, екологичната и социалната отговорност на бизнеса Сертифицираме се по международно признати станда...