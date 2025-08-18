„Асарел“ получи две награди от Минната камара

„Асарел-Медет“АД получи награда за принос към устойчивото развитие на индустрията, с което беше отбелязана 60-годишнината на компанията по време на Националното честване на Деня на миньора на 18 август в София. Министърът на енергетиката Жечо Станков връчи отличието на Димитър Цоцорков, който го посвети на целия екип на “Асарел” и на паметта на проф. д-р Лъчезар Цоцорков. Неговата визия за икономическа ефективност, социална отговорност и грижа за природата е отразена в стратегията за устойчиво развитие на бранша, посочи председателят на Надзорния съвет на “Асарел-Медет”АД. Той честити Деня на миньора на всички работещи в минерално-суровинната индустрия и връчи студентската стипендия „Проф. д-р Лъчезар Цоцорков”, която ежегодно се присъжда от фондация „Асарел“. Тази година с нея беше удостоен Михаил Стоянов, който изучава специалност „Геология и геоинформатика“ в Минно-геоложката Алма Матер.



За дванадесети пореден път “Асарел-Медет” АД беше удостоен и с браншовото отличие „Грижа за природата“, като изпълнителният директор инж. Николай Пелтеков получи приза от Асен Марков, изпълнителен директор на Агенцията по горите.





„Минната индустрия е стратегически важна и трябва да бъде ценена, разбирана и подкрепяна”, призова по време на тържеството инж. Драгомир Драганов, председател на Българската минно-геоложка камара. Той подчерта, че браншът се нуждае от стабилен бизнес климат и предвидима административна среда, която да насърчава инвестициите със стратегически поход.



“Държавата винаги е била до бранша в тежки моменти и това ще продължи да бъде така”, заяви в приветствието си министърът на енергетиката Жечо Станков. В присъствието на вицепремиера Атанас Зафиров той подчерта, че се разработва план за подкрепа на индустрията, така че да се гарантира нейната конкурентоспособност.



Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, поздрави всички миньори и посочи, че 21. век е векът на високите технологии, транспортните коридори и ресурсите. “Без минна индустрия не може да има съвременна икономика и съвременна България”, заяви той. Поздравления за празника отправиха още зам.-министърът на икономиката и индустрията Невена Лазарова, зам.-министърът на околната среда и водите Атанас Костадинов и представителите на миньорските синдикати.



Доц. д-р Кремена Деделянова, председател на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, обяви, че спрямо миналата година се отчита 5% спад в общия обем на произведената продукция, включително и в рудодобива, а вносът на суровини се е увеличил с 16%. Продължава да впечатлява високата производителност на труда в отрасъла, която е почти двойно над средната за икономиката на страната и изпреварва преработващата промишленост, IT сектора, научните изследвания и всички останали дейности, с изключение на енергетиката.

