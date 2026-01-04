Как се привличат туристи със 70-годишен „Москвич“

Приличането на туристи все повече зависи от атракциите, особено в по-малко известните дестинации. Там преди всичко работи носталгията.

Азербайджан дава луди пари за туристическа реклама, но предимно за Баку. Един много по-малък град обаче намери цаката с една реликва от съветското минало и се появи в огромен репортаж по азерската национална телевизия

Става сума за Салян, който е в центъра на страната и е известен по-скоро като земеделски район, привличащ и риболовци (заради хайвера).

През миналата година обаче градчето станало хит за туристи от Азия заради уникален автомобил "Москвич" от 1958 г., внимателно запазен от жител на съседно село Гарачала.

Въпросният Фазил Дадашов каза пред телевизията в Баку, че държи този автомобил като скъп семеен спомен от много години.

"Взех тази кола от баща ми. Тя е в движение вече 68 години. В миналото много булки са били превозвани с тази кола.

По това време цената ѝ беше 47 000 рубли, което при тогавашния доларов курс е било приблизително равно на 100 000 долара.

Сега возя чуждестранни туристи, които вече предварително си резервират разходка с него, за да се снимат и да се забавляват.

Туристи ми предлагат сериозни пари, но това е нашата ходеща реклама за региона и няма да го продам“, казва Дадашов.

