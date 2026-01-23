Лавинна заплаха надвисна над планините в Югозападна България

Новата снежна покривка в Югозападна България, съчетана с очакваното затопляне, рязко повишава лавинната опасност във високите части на планините и създава сериозни рискове за туристите. Планинските спасители предупреждават, че подобни условия често водят до тежки акции, някои от които завършват трагично. Въпреки апелите, все повече хора продължават да търсят адреналин в планината, подценявайки заплахите, предаде БНТ.

Затоплянето отключва лавинния риск

През днешния ден в Югозападна България се очертава затопляне, което на фона на натрупаната снежна покривка значително увеличава вероятността от лавини. Особено опасни са високите части на планините, където мъглата допълнително ограничава видимостта и ориентацията. Спасителите отчитат, че именно комбинацията от нов сняг, по-високи температури и силни ветрове създава предпоставки за внезапни и трудно предвидими инциденти.

От началото на годината вече са регистрирани около пет спасителни акции в планините на Югозападна България, като за съжаление близо една трета от тях са завършили фатално. По данни на Планинската спасителна служба новият сняг е нестабилен и крие сериозна опасност по склоновете с наклон между 30 и 45 градуса, където лавините се образуват най-често.

Спасителите с директно предупреждение към туристите

От Планинска спасителна служба към Български червен кръст предупреждават, че силните ветрове през последните дни са довели до натрупване на големи снежни маси в подветрените склонове и образуване на т. нар. снежни дъски – една от най-опасните форми на лавини.

„Хората, които тръгват в планината, трябва да са подготвени, да са на групи, никога самостоятелно“, заяви Здравко Мавродиев, началник на ПСС в Благоевград. Спасителите подчертават, че задължителната зимна екипировка включва лавинен уред, сонда и лопата, а взаимната помощ е решаваща, тъй като първите 15 минути след затрупване са критични за оцеляването. При реален инцидент достигането на спасителен екип често отнема поне час.

Мъгла, фалшиво спокойствие и контролирани лавини

Очакваното затопляне в събота и неделя със сигурност ще доведе до допълнително покачване на лавинната опасност, предупреждават още спасителите. Въпреки прогнозите за сравнително стабилно време туристите трябва да се движат единствено по маркираните зимни маршрути и да не разчитат изцяло на маркировката, а да имат и GPS, особено при внезапна мъгла.

Условията в планината могат да се променят за минути, като гъстата мъгла често се появява неочаквано и е причина за тежки и фатални инциденти. Въпреки че снежната обстановка изглежда примамлива за снимки, каране и извънпистови спускания, рискът остава изключително висок. В по-големите курорти в Югозападна България през последните дни вече са били контролирано спускани лавини, за да се намалят опасностите за скиори и сноубордисти, включително извън пистите, но извън тези зони планината остава непредсказуема и безмилостна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com