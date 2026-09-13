Драма с млад мъж на Витоша
Хеликоптер го откара в болница
Следете всички новини, анализи и коментари за Планински Спасители. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хеликоптер го откара в болница
Тоня Папукчиева-Бодурова е напуснала дома си на 20 май и оттогава няма следа от нея
Новият сняг и затоплянето превръщат адреналина в смъртен риск
ПСС: Туризмът над горския пояс не е препоръчителен
Зимните условия отново взеха жертва във високата планина
Пускат и дрон да търси младата жена
Пусна любопитна снимка във Фейсбук
България е единствената държава в ЕС, която не разполага с медицински хеликоптери
Жената е паднала в Белия улей при лошо време
Злополучния автомобил паднал извън пътя и се е закачила на скали
За 1 година в Банско оказали помощ на 1057 души Кметът на община Банско Георги Икономов благодари за усилията на планинските спасители да помагат и с...
Служители на Планинска спасителна служба преминаха успешно обучение за оказване на помощ от въздуха при тежки условия. Целта на тренировките е повишав...
Кандидатът на ГЕРБ за кмет на община Банско – Георги Икономов, проведе срещи в две поредни вечери с отряда на Планинската спасителна служба и със спор...
Нов екшън план за борба с корупцията по високите етажи на властта ще прави кабинетът. Премиерът Бойко Борисов поръча до 30 март вицепремиерът по коор...
Те са златният екип на планинско спасяване "Аугуста". Пилотите Юлиян Богоев и Васил Вълков, операторът на лебедка Веселин Манолов, колегите им от План...
Ръцете на тийнейджъра алпинист са счупени на 18 места