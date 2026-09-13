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Спасители в небето

Спасители в небето

Те са златният екип на планинско спасяване "Аугуста". Пилотите Юлиян Богоев и Васил Вълков, операторът на лебедка Веселин Манолов, колегите им от План...

19 февруари | 23:30
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