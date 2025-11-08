Планинските спасители изумени от Стефани. Нови разкрития

Изчезналата Стефани изненада планинските спасители. Тя не бедства, тя просто се движи и ние я следваме, каза Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба. Така той коментира появилите се кадри от камери от хижа "Алеко" на Витоша, които показват как 20-годишната жена преминава в района. Това стана на втория ден от издирването й.

Кадрите са разпространени в социалните мрежи и се твърди, че са от вчера сутринта. Междувременно е в ход издирвателна акция.

"Което ни казва едно нещо - че тя всъщност не бедства в планината, а просто се движи. В каква посока - очевидно е хаотична, защото е тръгнала от "Бояна" в посока "Княжево", "Владая", в един момент се оказва, че е минала някъде, за да отиде чак до "Алеко" на другия ден. Ние търсим някой, който си ходи в планината, а ние го гоним", коментира Емил Нешев, директор на Планинската спасителна служба, за кадрите от разпространеното видео.

По думите му младата жена просто не иска да бъде намерена, отбелязва bTV.

В района е пуснат и дрон, който от птичи поглед да огледа района. Над 40 са спасителите от планинската служба, десетки доброволци и кучета, които и утре ще са на терен.

На помощ на Планинската спасителна служба и на полицията се притекоха десетки доброволци, които обхождат подстъпите на Витоша, за да търсят изчезналото момиче.

От рано сутринта екипите и спасителни кучета издирват Стефани, която в четвъртък на обед излиза от вкъщи и повече не се връща. Близо 9 часа по-късно майка ѝ подава сигнал в полицията.

За последно е видяна на 6 ноември около 17:00 ч. в района на резиденция "Бояна". После следите ѝ се губят.

Днес десетки доброволци се включиха в издирването.

Камери са уловили част от стъпките на момичето. Видяна е по маршрута на "Витоша 100". Затова днес издирването се насочва и натам.

"Теренът до "Владая" е разпределен. Съзнавате, че има риск. Идеята е да не се търси по самата пътека, а леко встрани", коментира спасител.

Сред доброволците е и група планински бегачи. Семейството на момичето също са на терен. И молят за помощ.

"Познавам Стефи, майка ѝ. Приятелки сме. Още вчера обикаляме с кола, моля всички хора да си прегледат камерите, да видят около себе. Омолявам всички хора, които посещават днес планината, да проверят хижи, хралупи, заслони, просто да се огледат около себе си", коментира Мая, приятелка на семейството.

В момента се работи по всички версии, водеща няма. Но един важен детайл - момичето е излязло от вкъщи без телефон, без документи, и без пари.

След като стана тъмно спасителните екипи се събират, за да анализират ситуацията. Ще се направи карта с обходените вече райони, и ще наредят парчетата от пъзела.

Стефани Сурчева е висока 172 см с тъмни очи и черна къса коса. Носи дълго бяло яке, кафяв анцуг и туристически обувки.

Призивът е всеки, който има някаква информация, незабавно да сигнализира Планинската спасителна служба и полицията.

