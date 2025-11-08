Първа след от изчезналата Стефани. Видяна е до...

Първа след от изчезналата на Витоша 20-годишна Стефани. Охранителни камери са я засекли край хижа "Алеко".



Поради тази причина част от спасителните екипи се пренасочват в тази част на планината. Предстои в района да бъде пуснат и дрон.



Въпреки лошото време десетки доброволци от сутринта излязоха на Витоша, за да помогнат в издирването на 20-годишното момиче, което изчезна преди два дни.



Пред Нова телевизия майката на Стефани обясни, че дъщеря ѝ често ходи по планините, тренира спортно катерене и е подготвена физически.

"Не е избягала, по-скоро си е тръгнала от нещо. Имаше своите търсения и съмнения. Беше на кръстопът", разказа майката.



"Според мен го е планувала. Оставила е лични документи, телефон, на който има локация и мога да я видя къде е, ключове – всичко беше вкъщи", разказа още майката. Тя вече е обходила Боянския водопад и Камен дел. Казва, че дъщеря ѝ от скоро прекъснала комуникация с приятелите си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com