Тежка катастрофа с 2 жени в Северозапада. Летят линейки

Потресаваща катастрофа е станала край Враца. Инцидентът е станал след 14 часа на Оряховско шосе, пише BulNews.

Жена пътувала от село Мраморен в посока града под Околчица с лекия си автомобил. Тъй като в района трафикът е силен, шофьорката намалила по-рязко скоростта и в колата й се забил лек автомобил, управляван също от жена.

Ударът е бил силен и двете превозни средства са със значителни материални щети.

Към мястото са били насочени полицейски екип и две линейки. Двете пътнички и в двете возила, които са се возели на предните седалки, са по-сериозно пострадали. Те са транспортирани със специализираните автомобили към врачанската болница, за допълнителни прегледи и изследвания.

Трафикът в посока Враца е затруднен, служители на Пътна полиция регулират движението и пропускат поетапно.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com