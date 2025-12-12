Изложба с наградени сурвачки гостува в Община Стара Загора

Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора (ЦПЛР), с подкрепата на Община Стара Загора, организира изложба на наградените творби от Общинския конкурс за сурвачки „Сурва, весела година“ – 2025. Официалното откриване ще се състои на 16 декември 2025г. от 16.00 ч.

Тазгодишното издание на традиционния конкурс привлече 224 сурвачки, изработени от деца и ученици от 23 образователни институции – начални, основни и средни училища, както и Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора. Творбите бяха оценени от жури в състав: Юлия Славова – председател, Тошо Стефанов и Цветан Стоилков – членове, преподаватели по изобразително изкуство.

В конкурса се включиха деца и ученици от следните образователни институции:

НУ „Зора“, НУ „Димитър Благоев“, ОУ „Самара“, ОУ „Кирил Христов“, ОУ „Георги Райчев“, II ОУ „П. Р. Славейков“, V ОУ „Митьо Станев“, VI ОУ „Св. Никола“, IX ОУ „Веселин Ханчев“, XI ОУ „Николай Лилиев“, СУ „Железник“, СУ „Максим Горки“, СУ „Васил Левски“, СУ „Христо Смирненски“, както и училища от селата Хрищени, Братя Кунчеви, Хан Аспарухово, Калояновец, Преславен, Загоре, Едрево и Дралфа, и ЦПЛР – Стара Загора.

Журито присъди индивидуални и групови грамоти и предметни награди в основните възрастови групи, както и отличия за институции с най-голям брой участници.

НУ „Зора“, гр. Стара Загора

Галин Иванов – II клас

НУ „Димитър Благоев“, гр. Стара Загора

София Недева, Йоана Стоева, Ния Башева, Мелани Дудева, Димитрина Данева – I б клас

ОУ „Самара“, гр. Стара Загора

Станислав Стоянов – I клас

Ивайло Иванов – IV клас

ОУ „Кирил Христов“, гр. Стара Загора

Савина Ковачева, Кристиан Йоан Барна – II в клас, Драгомир Вачев – I д клас, Павлина Вачева – I д клас, Кристиян Денчев – II б клас, Ани Нанова – I а клас, Моника Иванова – IV а клас, Михаил Зашев – I а клас, Наталия Чавалинова – II в клас, Стефани Петрова – I а клас, Симона Трифонова – I а клас, Мирела Бойчева – IV д клас, Никола Динев – IV а клас

ОУ „Георги Райчев“, гр. Стара Загора

Даная Иванова – II а клас, Татяна Ангелова – IV б клас, Полина Ненова – IV клас, Катерина Томова – ПГ, Станислав Байчев – IV клас, Даниел Господинов – IV клас

II ОУ „П. Р. Славейков“, гр. Стара Загора

Дара Обретенова – I а клас

V ОУ „Митьо Станев“, гр. Стара Загора

Рая Руменова – III клас, Маринела Колева – I а клас, Николай Дянков – IV г клас, Дария Димитрова – I г клас, Тодор Желязков – I е клас, Нестор Христозов, Виктор Христозов, Костадин Найденов – II д клас, Денислав Радев – III д клас

VI ОУ „Св. Никола“, гр. Стара Загора

Никол Табакова – I в клас, Марина Митева – II г клас

IX ОУ „Веселин Ханчев“, гр. Стара Загора

Даяна Христова – I б клас, Николай Георгиев – II а клас, Максимилян Ройдев – II г клас, Никол Трифонова – II б клас

XI ОУ „Николай Лилиев“, гр. Стара Загора

Яни Костадинов – I а клас

СУ „Максим Горки“, гр. Стара Загора

Валерия Комитова – I а клас, Александър Николов – I клас

СУ „Васил Левски“, гр. Стара Загора

Ивета Георгиева – I а клас

СУ „Христо Смирненски“, гр. Стара Загора

Жанета Димова – IX г клас

ОУ „Христо Ботев“, с. Хрищени

Стефка Колева – II клас, Янка Димитрова, Божидара Славова – IV клас

ОУ „Христо Ботев“, с. Братя Кунчеви

Мария Стефанова, Ива Йорданова, Славка Василева – I клас, Петко Атанасов – II клас, Данко Данков – III клас, Ваня Иванова – IV клас

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Хан Аспарухово

Рамадан Руменов – III клас, Елена Асенова – IV клас

ОУ „Отец Паисий“, с. Калояновец

Фанка Господинова – I клас, Таня Желева – II клас, Ангел Лицков – VII клас

ОУ „Христо Ботев“, с. Загоре

Станка Томанова – IV клас

Наградените участници могат да получат своите грамоти и награди в сградата на ЦПЛР – Стара Загора, ул. „Захарий Княжески“ № 71, ет. 3, след 16 декември 2025 г. Протоколът с отличените участници е публикуван на сайта на ЦПЛР – Стара Загора.

Изложбата може да бъде разгледана във фоайето на Община Стара Загора до 19 декември 2025 г.

