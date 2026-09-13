Изложба с наградени сурвачки гостува в Община Стара Загора
224 детски сурвачки показват живата връзка с българската традиция
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224 детски сурвачки показват живата връзка с българската традиция
Изложба на наградените творби от конкурса „Сурва, Весела Година“ отвори врати в Община Стара Загора
До 6 декември децата от I до VII клас могат да се включат в ежегодното общинско състезание
Благоевград. Много деца и техните родители творят заедно в Работилницата на Дядо Коледа, която е във фоайето на община Благоевград. Работливите джудж...