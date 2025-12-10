ОУ „Васил Априлов“ отбеляза 190 години от началото на учебното дело

Основно училище „Васил Евстатиев Априлов“ в село Рабиша отбеляза 190 години от началото на учебното си дело. На събитието присъстваха Ива Александрова – гл. специалист „Образование, младежки дейности и туризъм“, Искрена Станиславова – Председател на Комисия по култура, образование, здравеопазване, социални дейности и спорт към Общински съвет – Белоградчик, Илиянка Панайотова - директор на НУ „Васил Левски“, Здравка Бойкова - директор на СУ „Христо Ботев“, Ивайло Крумов - директор на Исторически музей – Белоградчик, Диляна Костова – кмет на село Рабиша, Емил Цанков – Председател на „Комитет 1850 лето”, д-р Христина Кирилова - директор на РИМ-Видин, Дияна Ценкова – уредник „История на България XV–XIX век“ към РИМ-Видин.

Директорът на училището – Борислав Цанков, приветства всички присъстващи в своето слово и допълни: „190 години не е просто календарна дата – това е летопис, изтъкан от преданост, саможертва и вяра в светлината на знанието. През тези почти две столетия, училището в село Рабиша не е било просто сграда, а жив обществен център, пазител на българския дух и език, особено в най-трудните времена. В класните стаи са се формирали поколения достойни хора, успели специалисти и родолюбци, които са разнесли славата на своето родно място. Отдаваме дължимите почит и поклон пред паметта на всички будители и учители, които със свещ в ръка са проправяли пътя към просветата. Те са нашият мост към миналото и бъдещето. Днес училището продължава да е огнище на знания и на иновации. Ние сме малко, но сплотено училище, което се стреми да даде на всеки ученик не само знания, но и морални ценности, критично мислене и любов към ученето.“

Бяха прочетени поздравителни адреси от името на Боян Минков – кмет на община Белоградчик, д-р Христина Кирилова - директор на РИМ-Видин и Любен Иванов – народен представител от 51-о Народно събрание на

Република България.

Емил Цанков също поднесе поздрав по случай празника и разказа подробно за историята на просветителското дело в село Рабиша: „За някой 190 години са много, за други – малко. Но колко селища в България могат да се похвалят с такава годишнина, с такова древно по своя мащаб образование? Защото когато започнем да търсим източниците свързани с първото училище в Рабиша и първите учители, тогава ще разберем, че много преди 1835 година тук вече е имало училище. Ние знаем това от документите, в които се споменава името на поп Стоян, който всъщност е бил един от първите възрожденски учители. По-късно, тъй като към храма „Свети Илия“ има по-старо килийно училище, през 1835 година е изградено училището, което съществува и днес. Малко са селищата в България, които могат да се похвалят с нещо такова. В това училище ние можем и днес да видим уникалните стенописи, които са оставени от един от възрожденските учители – Рангел Костов Попиванов. Съвета, който той дава, е: „Учете децата си на млади години, за да не съжалявате когато остареете.“ И сега може да се види този надпис, който е актуален и днес.“

Учениците от ОУ „Васил Априлов“ изпълниха прекрасни патриотични песни и стихотворения, а школа „Народни танци“ към Детски комплекс – Белоградчик представи два народни танца.

След края на тържеството, учениците и гостите имаха възможността да се разходят и до килийното училище – мястото, на което са положени първите стъпки на просветителска дейност в Рабиша.

Пресслужба на община Белоградчик

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com