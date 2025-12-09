Черни облаци в небето. Наш град обгазен

Голям пожар е избухнал Перник в района на местността Войниковец. Там са пламнали множество автомобилни гуми, което вдигна гъст черен дим, видим от почти целия град.

Снимки: БТА

По думите на регионалния говорител на МВР Венцислав Алексов, сигналът е подаден около 15:30 часа, а огънят се е разгърнал бързо върху незаконно струпани гуми и отпадъци.

Към мястото незабавно са изпратени три противопожарни автомобила, които в момента се борят да ограничат разпространението на пламъците, както и три полицейски патрула, които отцепиха района и регулират достъпа на хора и автомобили.

Снимки: БТА

От Областната дирекция на МВР уточняват, че причините за пожара все още се изясняват, но не се изключват нито умишлен палеж, нито небрежност.

Междувременно целият квартал и дори центърът на Перник бяха обхванати от тежката миризма на изгоряла гума.

Гъстият дим се издигаше над града като черен стълб – видим от километри – и създаде напрежение сред жителите, които споделиха в социалните мрежи, че се притесняват за качеството на въздуха и за това дали пожарът няма да засегне близки домове или инфраструктура.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com