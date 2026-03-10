Косъма повежда протест срещу сметките за ток

Сметките за ток разпалиха нова гражданска вълна на недоволство. На 13 март в страната се подготвя национален протест срещу рязко завишените фактури за електроенергия, които хиляди домакинства започнаха да получават още от януари.

В София демонстрацията ще започне в 18:00 часа пред НДК, откъдето протестиращите ще тръгнат на шествие към Народното събрание. Събитието е заявено официално и ще се проведе по всички изисквания на закона, съобщи актьорът Александър Сано, станал масово известне като Косъма от "Под прикритие", който също се оказа сред засегнатите от високите сметки. Той разказа, че е получил фактура от 700 лева за ток в малката сладкарница, която управлява заедно със съпругата си Нели. По думите му в същия ден протести ще се проведат и в други градове на страната.

„Носете си непримиримия дух. Ще се включат и много млади хора, студенти, за което им благодаря. Чакаме ви там“, призова актьорът. Той призна, че най-силно го тревожи как се справят пенсионерите и хората, които живеят под прага на бедността, когато се изправят пред подобни сметки.

Недоволството се засили и след като друга известна актриса – Катерина Евро публично разказа за необичайно висока фактура за електроенергия. Въпреки че живее сама и разполага с модерна система от 22 фотоволтаични панела, тя получила сметка от 382 евро – близо 800 лева за периода от 16 януари до 17 февруари. Актрисата поиска обяснение от енергийното дружество, съобщава "Труд".

Само една от 8000 жалби за завишени сметки за ток обаче е била уважена, обяви преди дни служебният министър на икономиката Ирина Щонова. Тя определи ситуацията като „сериозно притеснителна“.

Според нея това поставя въпроси за начина, по който институциите разглеждат сигналите на гражданите. Министърът уточни, че очаква обобщена информация от Комисията за защита на потребителите, а анализите по случая продължават.

