Отиде си известен наш бизнесмен и хотелиер

Поклонението ще е на 10 декември, в 11.30 часа в погребална зала "Харон"

10 дек 25 | 11:09
Фатме Мустафова

Почина бизнесменът от Добрич Ванко Иванов на 69-годишна възраст.

Дълги години той се занимаваше с ресторантьорство в града и  региона.
Стопанисвал е известни заведения, като ресторант "България", както и апартхотел "Голф Коуст" с ресторант "Шатра", пише Про Нюз Добрич.

Ванко Иванов е бил президент на Лайънс клуб Добрич.

Той беше душата на всяка компания, а приятелите му имаха възможността да се насладят на красивия му глас.

Поклонението ще е на 10 декември, в 11.30 часа в погребална зала "Харон".

