Нов STEM кабинет беше официално открит в училището в село Овощник

Пространството е оборудвано с нова техника и ще дава възможност на учениците да развиват умения не само в областта на технологиите, но и в създаването на медийно и музикално съдържание.



Специален гост на събитието беше кметът на община Казанлък Галина Стоянова, която поздрави училищното ръководство, учителите и учениците за новата придобивка.

„Когато г-н Гайдаров дойде тук, той завари едно училище в тежко състояние. С много ентусиазъм той го превърна в истинско средище на образованието.

В общината почти всички училища вече имат STEM кабинети. Затова, когато чух, че ни кани на откриване, първоначално си помислих, че става дума за поредния такъв кабинет. Но този се оказа различен от останалите“, каза Галина Стоянова.



Тя подчерта, че новият кабинет е създаден така, че да функционира и като звукозаписно студио. В него учениците ще могат да работят по различни проекти, свързани с музиката, телевизията и създаването на дигитално съдържание.

„Тук има много нова техника. Това пространство ще даде възможност не само на учениците и учителите, но и на цялата общност да създава различни продукти. Пожелавам ви здраве и много идеи. Очаквам скоро да виждаме вашите проекти и в TikTok и в другите социални мрежи“, допълни кметът Галина Стоянова.



Изпълнителят на проекта Мартин Матев сподели, че основната цел е била да се създаде пространство, което да бъде интересно и вдъхновяващо за учениците.



„Искахме да направим нещо, което да не е скучно за децата. Проектът е разработен така, че да бъде универсален и приложим във всякакъв вид училища – не само музикални“, обясни той.



По време на откриването бе направена демонстрация на възможностите на новия кабинет, като се представи кратка новинарска емисия и се показа заснет видеоклип на народна песен.



На събитието присъства и Милена Йолдова-Стоянова – началник на Регионалното управление на образованието в Стара Загора.





