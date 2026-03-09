С първа копка започна обновяването на кв. „Зора“ в Стара Загора

С първа копка Община Стара Загора даде начало на проекта „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда и междублоковите пространства в кв. „Зора“, град Стара Загора“. Проектът се реализира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 и цели модернизиране на инфраструктурата и подобряване на средата за живот в квартала.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров даде старт на първата копка на проекта. На събитието присъстваха заместник-кметът арх. Мартин Паскалев, с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“, главният архитект на Община Стара Загора арх. Николай Василев, Методи Лазаров от фирма „Инфраинжстрой“ ЕООД – изпълнител на строително-монтажните дейности, както и представители на местната администрация, проектантския и строителния екип.

Водосвет за здраве и успех на проекта отслужи Негово Високопреподобие Архимандрит Панкратий, протосингел на Старозагорската епархия, в съслужение със свещеници от Старозагорската епархия.

„Това е дългоочакван проект за жителите на квартал „Зора“. През последните години направихме важни стъпки тук – изградихме детската градина и училището, обновихме основната улица, а днес поставяме началото и на подобряването на междублоковите пространства, улиците и тротоарите Убеден съм в успеха на този проект. Благодаря на екипа на Община Стара Загора, който работи по него, както и на избраната строителна фирма. Сигурен съм, че ще се работи професионално, в срок и с необходимото качество.“, заяви кметът Живко Тодоров.“ Всичко, което сме поели като ангажимент към жителите на квартал „Зора“, ще бъде реализирано. Тук са и представителите на местната администрация, които ежедневно работят с хората и ще продължат да информират жителите за напредъка на проекта. Пожелавам успех на всички, които ще работят по този обект. Нека след завършването му хората в квартал „Зора“ да се радват на по-добра и по-подредена среда за живот.“- продължи кметът в изказването си.

Той подчерта, че инвестициите в кварталите на града са от ключово значение за подобряване на ежедневието на хората и за създаването на по-качествена и подредена градска среда.

Проектът предвижда обновяване на улици, тротоари и междублокови пространства, обособяване на места за паркиране и благоустрояване на зелените площи. Ще бъдат създадени условия за социални контакти, спорт, култура и отдих, както и по-добра организация на пространството и по-безопасна среда за пешеходци.

В рамките на проекта ще бъде изградена система за видеонаблюдение за повишаване на сигурността в района, както и две бързозарядни станции за електрически автомобили, които ще насърчат развитието на устойчива и екологична градска мобилност.

Изпълнител на строително-монтажните дейности е „Инфраинжстрой“ ЕООД. Авторският надзор се осъществява от „Булпроект“ ЕООД, а строителният надзор – от „Августа Консулт“ ЕООД. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.

С реализацията на този проект Община Стара Загора продължава последователно да работи за модернизиране на градската инфраструктура, подобряване на публичните пространства и създаване на по-добра и устойчива среда за живот във всички квартали на града.

