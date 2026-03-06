Стара Загора е домакин на междуинституционално обучение за ръководители на арт-школи от цялата страна

Центърът за подкрепа за личностно развитие - Стара Загора е домакин на първото изнесено междуинституционално обучение и обмяна на опит за ръководители на арт-школи от центровете за подкрепа за личностно развитие в цялата страна. Обучението се провежда в периода 5 - 7 март 2026 г. и е организирано от Националния дворец на децата.

Събитието събира преподаватели и специалисти от различни художествени школи, които обменят добри практики, идеи и методи за работа с деца и младежи в областта на изкуствата.

Началото на обучението бе поставено с приветствие и представяне на участниците. Гостите бяха посрещнати със специално подготвена програма от талантливи възпитаници на ЦПЛР - Стара Загора. Литературният клуб представи музикално-поетичния рецитал „Будителят на светлото утро“ по стихове на Валентина Сербезова. В изпълнението участваха Йоана Динева и Петър Жеков от театрална школа „Жест“ с художествен ръководител Светла Тодорова.

Приветствие към участниците отправи Станимира Димитрова, началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора. Тя подчерта значението на центровете за подкрепа за личностно развитие като пространство, в което децата и учениците развиват своите таланти, творческо мислене и умения.

„Центровете за подкрепа за личностно развитие са мястото, където талантите на децата се откриват и развиват. Пожелавам ви това обучение да бъде време за вдъхновение, нови идеи и ползотворен обмен на опит“, каза Станимира Димитрова. Тя приветства гостите с „Добре дошли“ в Стара Загора и им пожела градът да ги вдъхнови със своята културна атмосфера. От името на Община Стара Загора Димитрова връчи и подаръци символи на града на организаторите.

Директорът на ЦПЛР - Стара Загора д-р Милен Алагенски също отправи приветствие към участниците и представи дейността на центъра, който предлага разнообразни школи и клубове, в които се обучават стотици деца и младежи от града.

Музикален поздрав към гостите отправиха Раела Матуски, Виктория Маринова и Николай Тудораке, заедно с ръководителя на школата по класическа китара Катя Хъшева. В програмата се включиха и младите автори Мария Евгениева и Ния Германова, които представиха свои стихотворения - „Надеждата“ и „Дом“.

В рамките на обучението участниците представят различни творчески практики и педагогически подходи в работата на арт-школите. Сред темите в програмата са детско модно ателие, традиционни български занаяти и обичаи, визуални изкуства, комикс и илюстрация, приложни изкуства и съвременни методи на художествено обучение.

По време на събитието Община Стара Загора бе удостоена с отличие за принос в развитието на детското творчество от Националния дворец на децата към Министерството на образованието и науката.

Гости на обучението са Анелия Йотова и Йолислав Иванов - главни експерти в дирекция „Приобщаващо образование“ към Министерството на образованието и науката, Татяна Досева - директор на Националния дворец на децата, Станимира Димитрова - началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Стара Загора, както и Здравко Димитров - ръководител на звено „Младежки дейности“.

В края на обучението участниците ще получат сертификати за участие в междуинституционалното обучение и обмяна на опит.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com